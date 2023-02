FBI realiza buscas na casa de praia de Joe Biden à procura de documentos secretos

Polícia federal investigativa dos Estados Unido não encontrou nenhuma irregularidade, informou o advogado do chefe de Estado, Bob Bauer

O FBI, polícia federal investigativa dos Estados Unidos, realizou nesta quarta-feira, 1º, buscas na casa de praia do presidente norte-americano Joe Biden, no balneário de Rehoboth, em Delaware, a procura de documentos secretos. Contudo, não foi encontrado nenhuma irregularidade, informou o advogado do presidente. “Não foram encontrados documentos com menção de sigilosos”, disse Bob Bauer em um comunicado. A defesa de Biden também afirmou que o mandatário operou em “total cooperação” com os policiais. De acordo com Bauer, “as buscas de hoje são mais um passo em um processo exaustivo e oportuno do Departamento de Justiça que continuaremos apoiando e facilitando totalmente. Teremos mais informações após a conclusão da busca de hoje”. Desde novembro, uma série de documentos confidenciais, cujo número e conteúdo exatos são desconhecidos, foi encontrada em um escritório ocupado por Biden em um “think tank” de Washington, assim como em sua casa em Wilmington. Esses documentos remontam à época em que Biden foi vice-presidente de Barack Obama (2009-2017) e às suas três décadas no Senado, durante as quais se ocupou extensivamente de política externa. O Departamento de Justiça nomeou um promotor especial para investigar essas descobertas, embaraçosas para o presidente democrata por evocarem – apesar de muitas diferenças – um caso de arquivos oficiais levados para a Flórida por seu último antecessor, o republicano Donald Trump.