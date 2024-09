Federal Reserve reduz taxas de juros pela primeira vez desde 2020

Após o anúncio, o dólar sofreu uma queda significativa no Brasil, com uma desvalorização superior a 1%, sendo cotado a R$ 5,41

SAUL LOEB/AFP Apesar da inflação ainda estar acima do desejado, o Fed decidiu proceder com a redução da taxa overnight



O Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira (18) uma redução de meio ponto percentual nas taxas de juros, que agora variam entre 4,75% e 5,50%. Essa decisão marca o início de um ciclo de alívio monetário, motivado por preocupações relacionadas ao desaquecimento do mercado de trabalho. Esta é a primeira vez que as taxas são cortadas desde 2020. Os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) destacaram que a inflação está se aproximando da meta de 2%. Eles também afirmaram que os riscos associados ao cumprimento das metas de emprego e inflação estão equilibrados.

No entanto, a votação não foi unânime, com a diretora Michelle Bowman sugerindo um corte menos agressivo. As projeções do Fed indicam que a taxa de referência pode ser reduzida em mais meio ponto até o final deste ano, além de um ponto percentual em 2025 e mais meio ponto em 2026, resultando em uma faixa final de 2,75% a 3%. Essa estratégia reflete uma abordagem cautelosa em relação à política monetária futura.

Apesar da inflação ainda estar acima do desejado, o Fed decidiu proceder com a redução da taxa overnight, citando avanços na inflação e um equilíbrio nos riscos. A instituição está disposta a ajustar sua política se surgirem novos desafios que possam comprometer suas metas.

Após o anúncio, o dólar sofreu uma queda significativa no Brasil, com uma desvalorização superior a 1%, sendo cotado a R$ 5,41. A inflação nos Estados Unidos está cerca de meio ponto percentual acima da meta, com previsões de que caia para 2,3% até o final do ano e 2,1% até 2025. A taxa de desemprego é estimada em 4,4% para o final de 2024, enquanto o crescimento econômico deve atingir 2,1% no mesmo período.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller