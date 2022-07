Fenômeno raro atinge mar da Finlândia e forma sete trombas d’água ao mesmo tempo; veja vídeo

Episódio foi registrado pela Guarda Costeira no final de semana e viralizou nas redes sociais

Reprodução/Twitter/@meriraja Trombas d'água podem ser formadas rio, mar, lago ou oceano



Um fenômeno raro aconteceu na Finlândia Ocidental no último final de semana. Sete trombas d’água se formaram, simultaneamente, sobre o oceano na costa sudoeste do país. O feito foi compartilhado pela Guarda Costeira em seu Twitter. “No fim de semana, houve tornados espetaculares que quebraram a superfície do mar na área marítima entre Pyhämaa e Kustav que podem ser destrutivos no mar e em terra”, escreveram. “Ao mesmo tempo, os trombos eram visíveis no seu melhor. A foto foi tirada por um funcionário da LSMV em North Åland”, acrescentaram. A tromba d’água é um fenômeno meteorológico que pode se formar sobre um rio, mar, lago ou oceano e é formado por um corpo d’água. Além da foto compartilhada pela Guarda Costeira, também é possível ver o fenômeno em um vídeo disponibilizado por um internauta.