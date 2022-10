Presidente da Coreia do Sul declara luto após tumulto em festa de Halloween deixar 151 mortos

‘Isso é realmente trágico. Uma um desastre que não deveriam ter acontecido no coração de Seul’, declarou Yoon Suk-yeol

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Festa de Halloween em Seul, na Coreia do Sul, teve tumulto de deixou vários mortos



O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou luto nacional neste domingo, 29, após um incidente em uma festa de Halloween que acontecia em Seul, capital do país, matar cerca de 151 pessoas. As autoridades locais informaram que esse número ainda pode aumentar. Conforme divulgado pela Reuters, Yoon expressou condolências às vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos. “Isso é realmente trágico. Uma tragédia e um desastre que não deveriam ter acontecido no coração de Seul”, disse por meio de um comunicado. Além das mortes, a confusão deixou cerca de 76 pessoas feridas, sendo que 19 delas estão em estado grave e recebendo tratamento de emergência, relatou Choi Sung-beom, chefe do Corpo de Bombeiros de Yongsan.

O profissional acrescentou que “o alto número de vítimas resultou do fato de que muitos foram pisoteados durante o evento de Halloween” em um beco estreito. Algumas testemunhas disseram que com o avançar da festa, a multidão foi ficando cada mais mais indisciplinada e agitada. O evento, que levou mais de 100 mil pessoas às ruas de Seul, foi o primeiro de Halloween na capital sul-coreana em três anos, isso porque o país suspendeu as restrições da Covid-19 e o distanciamento social. No evento, muitas pessoas estavam usando máscaras e fantasias de Halloween. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver muitas pessoas no chão recebendo massagens cardíacas e sendo atendidas por socorristas. De acordo com uma testemunha, foi necessário improvisar um necrotério em um prédio adjacente ao local.