Juiz estipula fiança de US$ 750 mil a agentes que observaram morte de Floyd

A decisão vem em meio aos protestos que sacodem os Estados Unidos desde a morte de Floyd, em 25 de maio



Um juiz do tribunal do condado de Hennepin, em Minnesota, determinou nesta quinta-feira (4) uma fiança de US$ 750 mil aos três policiais que apenas observaram a morte de George Floyd, enquanto ele era sufocado pelo agente Derek Chauvin por cerca de oito minutos.

Os policiais Tou Thao, J. Alexander Kueng e Thomas Lane também foram presos e acusados de colaborar no assassinato em segundo grau (quando a morte não é premeditada) do qual Chauvin é acusado.

A fiança foi estipulada pelo juiz Paul Scoggin, que solicitou o comparecimento desses três acusados no dia 29 de junho.

A decisão vem em meio aos protestos que sacodem os Estados Unidos desde a morte de Floyd, em 25 de maio. O homem negro, detido sob a suspeita de usar uma nota falsa de US$ 20 em uma loja, foi assassinado por Chauvin, policial branco que o sufocou com o joelho sobre seu pescoço.

Na quarta-feira, a acusação sobre Chauvin — que ainda não tem data marcada para comparecer ao tribunal — foi agravada de assassinato em terceiro grau para segundo grau.

De acordo com a legislação do estado de Minnesota, o assassinato em terceiro grau ocorre quando a morte é causada de maneira não premeditada através de um ato eminentemente perigoso. O assassinato em segundo grau ocorre quando a morte é ocasionada sem premeditação enquanto se inflige ou tenta infligir dano. Se condenado, Chauvin poderá pegar até 40 anos de prisão.

* Com EFE