Filha de Joe Biden, Naomi Biden, destaca ‘distinção incomparável’ do pai

Reprodução @naomibiden 'Ele sempre terá o nosso apoio', escreveu a filha de Biden.



Naomi Biden, filha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, postou em sua conta no X (antigo Twitter) ter orgulho e destacou a distinção incomparável de seu pai, ao comentar sobre a desistência do atual presidente à candidatura das eleições norte-americanas. “Ele não só foi, e continuará a ser, o presidente mais eficaz da nossa vida, mas provavelmente já se consolidou como o servidor público mais eficaz e impactante da história da nossa nação. Ele esteve no centro e teve um impacto material em literalmente todas as questões importantes que o nosso país e o mundo enfrentaram durante 50 anos”, destacou Naomi Biden neste domingo (21).

“Nosso mundo é melhor hoje em muitos aspectos graças a ele. Aos americanos que sempre o apoiaram, mantenham a fé. Ele sempre terá o nosso apoio”, finalizou a filha de Biden.