Filha de Trump e marido são convocados a depor por ataque ao Capitólio

Ivanka e Jared Kushner trabalharam como assessores do ex-presidente durante seu mandato

EFE/Molly Riley / Polaris *POOL* Ivanka Trump e seu marido foram assessores do ex-presidente em todo o seu mandato



A filha do ex-presidente Donald Trump (2017-2021) Ivanka e o seu marido, Jared Kushner, foram convocados para prestar depoimento pelo procurador especial que investiga o papel do magnata no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, de acordo com o jornal “The New York Times” e a emissora “ABC”. Ambos trabalharam como assessores de Donald Trump durante a sua presidência e, de acordo com fontes anônimas citadas pela “ABC”, seriam chamados a depor sobre os esforços do ex-presidente e do seu círculo para inverter os resultados das eleições presidenciais de 2020. Mike Pence, que foi vice-presidente no governo Trump, também foi intimado a depor no início deste mês pelo procurador especial, embora a imprensa americana diga que ele resistirá sob proteções especiais concedidas aos membros do Congresso (o vice-presidente também é presidente do Senado com base na lei americana). Tanto Ivanka Trump como Jared Kushner já testemunharam perante a comissão legislativa que durante meses investigou o ataque ao Capitólio, que nas suas conclusões finais responsabilizou Donald Trump pelos acontecimentos e recomendou que o Departamento de Justiça abrisse uma série de investigações criminais.

*Com informações da EFE