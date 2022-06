Filha trans de Elon Musk recorre à Justiça para mudar de nome e cortar laços com o pai

Vivian, que tem nome de batismo de Xavier, deseja cortar vínculos com o empresário, considerado o homem mais rico do mundo

Patrick Pleul/AFP Elon Musk tem sete filhos, sendo que Vivian é uma dos cinco que ele teve com a autora canadense Justine Wilson



Uma filha transexual de Elon Musk entrou com ação judicial em um tribunal da Califórnia em que solicita o reconhecimento de troca de gênero e nome. A menina, que completou 18 anos no início de 2022, pediu que seu nome deixe de ser ‘Xavier Musk’ e passe a ser ‘Vivian Jenna Wilson’, com o sobrenome da mãe, de forma a cortar vínculos com o pai bilionário ‘de qualquer forma’. Vivian é uma das cinco crianças que Musk teve com a ex-esposa Justine Wilson; posteriormente, ele teve mais dois com a cantora Grimes. O empresário sul-africano, CEO da Tesla e da SpaceX, é a pessoa mais rica do mundo atualmente, com um patrimônio líquido estimado em US$ 214 bilhões. Ele já foi criticado por algumas declarações sobre gênero, como quando disse que os pronomes de pessoas trans eram “um pesadelo estético”, apesar de afirmar que as apoia. No último domingo, 19, dia dos pais nos Estados Unidos, o bilionário afirmou que “ama muito todos os filhos” que teve.