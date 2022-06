Elon Musk diz que deseja ver pessoas postando ‘coisas escandalosas’ no Twitter

Entre as declarações, o empresário disse que pretende reduzir o quadro de colaboradores e revelou que visa equiparar a rede social ao TikTok

Brendan Smialowski/AFP - 09/03/2020 Elon Musk pretende comprar o Twitter por uma quantia bilionária



O multibilionário Elon Musk, que pretende concretizar a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, se reuniu com os funcionários da rede social e protagonizou falas contundentes. Entre as declarações, o empresário disse que pretende reduzir o quadro de colaboradores e revelou que visa equiparar a rede social ao TikTok. Além disso, ele afirmou que gostaria de ver os usuários da plataforma postando “coisas escandalosas”, mas dentro da lei. O jornal “The New York Times” informou que Musk deseja demitir 900 funcionários dos 7 mil atuais. Apesar disso, o sul-africano contou que ainda não sabe se sua proposta será aceita pelos atuais donos da empresa.

*Com informações do repórter Maicon Mendes