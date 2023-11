Filho de fundador Hamas participa de evento sobre guerra no Oriente Médio em São Paulo

Objetivo do evento é promover um retrato íntimo e esclarecedor sobre o grupo terrorista; Mosab Hasan Yousef já foi integrante da organização, mas rompeu com a ideologia

EDUARDO MUNOZ;EFE/EPA Mosab é considerado uma das pessoas mais preparadas para falar sobre a guerra e a possibilidade de paz



Neste sábado, 25, Mosab Hasan Yousef fará uma palestra no sábado no Clube Hebraica, na zona oeste de São Paulo. Mosab é filho do xeique Hassan Yousen, um dos fundadores do Hamas. O objetivo do evento é promover um retrato íntimo e esclarecedor sobre o grupo o terrorista. Mosab já foi integrante do Hamas, chegou a ser preso por Israel, mas rompeu com a ideologia considerada radicalização criminosa. Hoje, ele é considerado uma das pessoas mais preparadas para falar sobre a guerra e a possibilidade de paz entre os dois países. De 1997 a 2007, ele atuou como informante do serviço secreto de Israel, ação que teria levado à detenção de diversos palestinos que foram considerados responsáveis pela organização de atentado suicídios em 2010. Após ter assumido que ele se converteu para o cristianismo, ele pediu nos Estados Unidos, onde vive atualmente. Mosab afirma que nunca se arrependeu dessas ações e que elas fizeram com centenas de pessoas fossem salvas. O evento ocorre às 20h, no Clube Hebraica. . O evento foi organizado pela StandwithUs Brasil, instituição sem fins lucrativos que busca esclarecer a situação de Israel. O valor arrecadado desse evento vai ser revertido para cobrir os custos da participação de Mosab no evento.