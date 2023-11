Israel recebe do Hamas segunda lista de reféns que serão soltos neste sábado 

Relação com os nomes dos libertados já foi enviada ao gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu

Jack Guez / AFP Reféns estão sendo levados para Israel por helicópteros



O governo de Israel recebeu nesta sexta-feira, 24, os nomes da segunda lista de reféns que serão libertados pelo Hamas. De acordo com o jornal “Times of Israel”, a relação já foi enviada ao gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O número exato de pessoas que serão repatriadas ainda não foi divulgado. A expectativa é que o grupo chegue nos arredores de Tel Aviv, neste sábado, 25. Mais cedo, o Hamas soltou 24 pessoas sequestradas em 7 de outubro, sendo 13 israelenses, dez tailandeses e um filipino. Em troca, os israelenses se comprometeram em liberar 39 palestinos ainda nesta sexta-feira. A movimentação faz parte de um acordo firmado entre as duas partes, no início desta semana. No trato, Israel e Hamas também combinaram um cessar-fogo de quatro dias. A guerra no Oriente Médio já deixou 15.700 vítimas fatais, sendo 14.500 em Gaza e 1.200 do lado de Israel.