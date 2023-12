Filho de Joe Biden é acusado de sonegação de impostos federais em empresas estrangeiras

Filho do presidente dos EUA é investigado de participar de um esquema de quatro anos para não pagar pelo menos US$ 1,4 milhão em taxas

SAUL LOEB / AFP Hunter Biden é acusado de sonegação de impostos federais



Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi formalmente acusado pela Justiça Federal americana de sonegar impostos federais sobre milhões em renda de empresas estrangeiras. Essa é a segunda acusação contra ele este ano e representa um novo e importante desenvolvimento em um caso que o Partido Republicano espera usar em um possível processo de impeachment de Joe Biden. De acordo com a acusação de 56 páginas, Hunter é investigado por sonegação de impostos, não apresentação e pagamento de impostos, e apresentação de declaração de imposto de renda falsa ou fraudulenta. O procurador do caso, David C. Weiss, afirmou que Hunter Biden participou de um esquema de quatro anos para não pagar pelo menos US$ 1,4 milhão em impostos federais autodeclarados referentes aos anos fiscais de 2016 a 2019. O advogado Abbe Lowell, acusou o Partido Republicano de pressionar a acusação e destruir um acordo anterior. Lowell afirmou que o advogado especial não respondeu a sua solicitação de uma reunião para discutir os detalhes do caso. Ele também argumentou que as acusações não teriam sido feitas se o sobrenome não fosse Biden. As acusações fiscais surgem cinco meses após Hunter parecer estar prestes a fechar um acordo que evitaria a prisão e concederia imunidade contra futuras acusações relacionadas aos seus negócios. No entanto, o acordo fracassou e, em setembro, ele foi indiciado em Delaware por três acusações relacionadas à compra ilegal de uma arma de fogo em 2018.

A investigação do advogado especial David Weiss, que começou há cinco anos, sempre teve as acusações fiscais como o elemento mais sério. Weiss iniciou a investigação quando era procurador dos EUA em Delaware, nomeado por Donald Trump, e continuou no cargo após a posse de Joe Biden. Segundo a acusação, Hunter Biden gastou milhões em drogas, acompanhantes, hotéis de luxo, carros exóticos, roupas e outros itens pessoais, em vez de pagar seus impostos. Se condenado, ele pode pegar até 17 anos de prisão. A acusação também revelou que Biden não pagou pensão alimentícia aos filhos e dependia de associados para pagar suas despesas. O caso de Hunter Biden se encontra em uma interseção complexa de sistemas políticos e jurídicos nos Estados Unidos. Agora, há uma perspectiva real de que o filho do presidente tenha que enfrentar dois julgamentos criminais federais durante um ano eleitoral, enquanto seu pai, Joe Biden, também enfrenta dois julgamentos. As acusações adicionais surgem em meio a um inquérito de impeachment liderado pelos republicanos contra o presidente Biden, baseado em alegações infundadas de que ele se beneficiou do trabalho de consultoria de seu filho na Ucrânia e na China. Os líderes republicanos da Câmara divulgaram uma resolução processual de impeachment contra o presidente pouco antes das novas acusações contra o seu filho serem divulgadas. A relação entre as acusações e a investigação de impeachment ainda não está clara. A acusação não menciona o presidente, mas destaca a redução da compensação de Hunter Biden da empresa de energia ucraniana Burisma após a saída de Joe Biden do governo Obama.