Filho de Raphinha é ignorado por personagens da Disney e jogador da seleção se revolta: ‘Esquilo vagabundo’

Gael, de 2 anos, tentou interagir com funcionários que estavam vestidos de Tico e Teco, mas não recebeu atenção; segundo a mãe do garoto, só crianças brancas eram abraçadas

Montagem: Reprodução/Instagram As duas primeiras imagens (da esq. para a dir.) mostram as tentativas de Gael de interagir com Tico e Teco; na terceira, o jogador Raphinha com a esposa e o filho



Enquanto Raphinha estava com a seleção brasileira para a vitória por 3 a 0 sobre o Chile no Maracanã, seu filho Gael, de 2 anos, passou por uma situação desconfortável em um parque da Disney em Paris. O menino tentou interagir com os personagens Tico e Teco, mas foi ignorado, enquanto outras crianças recebiam abraços. O jogador do Barcelona publicou vídeos e desabafos no Instagram, criticando o funcionário responsável pelo personagem.

“Esquilo nojento. Isso não se faz com uma criança. Se eu for na Disney, jornal do dia seguinte já pode informar que eu vou pegar esse esquilo vagabundo”, escreveu. Raphinha questionou ainda por que Gael foi ignorado enquanto outras crianças brancas eram atendidas. A esposa do jogador, a modelo Natalia Rodrigues Belloli, também compartilhou os vídeos, relatando indignação e descrevendo a situação como um “ódio”, ao ver o filho sendo preterido.

Segundo Natalia, Gael apenas queria um abraço e, por sorte, ainda não entendia a rejeição. Internautas apontaram atitude preconceituosa dos funcionários fantasiadas de Tico e Teco. “Eu e o Rapha jamais iríamos expor um trabalhador se não fosse algo anormal. Quis expor por todas as crianças que já passaram por isso. Ele [o funcionário] só abraçava as crianças brancas”, relatou a modelo. Apesar da experiência desagradável, a esposa de Raphinha agradeceu à Disney pelo suporte que recebeu após o vídeo repercutir. Antes do ocorrido, o personagem Mickey havia demonstrado carinho com Gael, pegando o garoto no colo.

O atacante do Barcelona segue com a seleção brasileira e se prepara para o próximo compromisso das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Bolívia, em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude. Já classificado para o Mundial, o Brasil ocupa a segunda posição do qualificatória, atrás apenas da Argentina.

