Polícia investiga morte de Rob Reiner como ‘aparente homicídio’

Matt Winkelmeyer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também apontou que há uma investigação em curso



A polícia de Los Angeles está investigando as mortes do ator e cineasta Rob Reiner e de sua esposa como um “aparente homicídio”, em meio a uma onda de mensagens de pêsames pelo falecimento do diretor de sucessos como “Harry e Sally – Feitos Um para o Outro”. Rob Reiner e Michele Singer Reiner foram encontrados mortos em sua mansão em Los Angeles com o que pareciam ser ferimentos provocados por arma branca, informou a imprensa americana no domingo à noite.

Vários políticos publicaram mensagens de condolências pelo falecimento do diretor de “Questão de Honra” e de sua esposa. A polícia de Los Angeles não confirmou a identidade das vítimas, mas informou que detetives do departamento de homicídios foram enviados à residência da família Reiner.

“No momento, não há mais detalhes disponíveis e prossegue a investigação (…) de um aparente homicídio”, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles nas redes sociais. O vice-chefe da polícia de Los Angeles, Alan Hamilton, declarou à imprensa que “ninguém foi detido, ninguém está sendo interrogado como suspeito”.

“Não vou confirmar se alguém está sendo interrogado neste momento ou não. Vamos tentar conversar com todos os membros da família que conseguirmos”, acrescentou. A CNN informou que um porta-voz da família havia confirmado a morte de Reiner e de sua esposa.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a ex-vice-presidente Kamala Harris divulgaram comunicados expressando condolências. “Rob será lembrado por sua notável filmografia e por sua extraordinária contribuição à humanidade”, escreveu Newsom na rede social X. O governador afirmou que estava “de coração partido pela trágica perda”.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também apontou que há uma investigação em curso. “Estou com o coração partido com a trágica perda de Rob e sua esposa Michele. Eu conhecia Rob e tenho um enorme respeito por ele”, disse.

“Um ator aclamado, diretor, produtor, escritor e ativista político engajado, ele sempre usou seus talentos a serviço dos outros”, acrescentou a prefeita. O Departamento de Bombeiros de Los Angeles informou ao canal NBC que um homem e uma mulher, com 78 e 68 anos aproximadamente, foram encontrados sem vida dentro da residência.

Cineasta comprometido

Em uma mensagem publicada no X, Kamala Harris afirmou que o trabalho de Reiner “impactou gerações de americanos” e destacou que o cineasta “amava” os Estados Unidos e “se preocupava profundamente com o futuro da (nossa) nação e a luta pela democracia”.

Por sua vez, Barack Obama destacou na mesma rede social que “por trás de todas as histórias que ele produziu, havia uma profunda crença na bondade das pessoas — e um compromisso de vida inteira de levar esta crença à ação”.

Reiner alcançou a fama como ator no papel do genro desajeitado Michael “Meathead” Stivic na sitcom dos anos 1970 “All in the Family”, antes de começar a carreira como diretor de cinema com “This Is Spinal Tap” (1984), uma sátira em forma de documentário.

Em 1989, dirigiu e atuou na comédia romântica “Harry e Sally”, protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan. Também dirigiu “Conta Comigo” (1986), “A Princesa Prometida” (1987), “Louca Obsessão” (1990) e “Questão de Honra” (1992), entre outros.

Reiner defendeu abertamente várias causas sociais, como o casamento igualitário e a criação do projeto ‘First 5’ na Califórnia, que oferece programas de desenvolvimento para crianças financiados com impostos sobre produtos derivados do tabaco.

