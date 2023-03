Filho de Trump classifica como ‘comunista’ decisão de júri que indiciou o pai

Donald Trump será investigado por suborno a atriz pornô; ex-presidente e apoiadores alegam ‘perseguição política’

Reprodução/Instagram/realdonaldtrump Indiciamento formal deve ser feito nos próximos dias nos Estados Unidos



O filho do ex-presidente americano Donald Trump criticou nesta quinta-feira, 30, a decisão de um grande júri de Nova York de indiciar o seu pai, dizendo ser um exemplo da ‘instrumentalização da justiça’ e algo típico de um país ‘comunista‘. “Recebi a notícia há cerca de 10 ou 15 minutos. É o tipo de m… no nível de um (país) comunista. Isto faria corar Mao, Stalin e Pol Pot”, disse Donald Trump Jr. em transmissão ao vivo do seu podcast “Triggered”. Trump Jr declarou que as acusações de suborno a atriz pornô, se baseiam em “teorias jurídicas fracas” e que a investigação contra o seu pai é um exemplo da “instrumentalização da justiça” nos EUA para fins políticos. Uma mensagem semelhante veio de Taylor Budowich, o porta-voz do comitê de ação política Make America Great Again (MAGA), que faz campanha a favor de Trump. “As elites políticas e os corretores do poder instrumentalizaram o governo para tentar detê-lo. Eles falharão e ele (Trump) será reeleito da forma mais abrangente da história dos EUA”, escreveu Budowich em comunicado. O jornal “The New York Times”, o primeiro a dar a notícia, disse que o indiciamento será oficialmente anunciado nos próximos dias e até lá a Procuradoria de Manhattan pedirá a Trump que se entregue para ser acusado.

*Com informações da EFE