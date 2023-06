Fim do conto de fadas? Família real se anima com rumores de divórcio do príncipe Harry com Meghan

Segundo filho do Rei Charles III teria contratado um advogado para dar início ao processo de divórcio; membros da realeza alegam sentir falta do Duque de Sussex, mas só o aceitam de volta sem a esposa

Handout / Courtesy of Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex / Netflix / AFP Documentário 'Harry e Meghan' estreou em 8 de dezembro de 2022



Em meio a boatos de uma possível separação do príncipe Harry e Meghan Markle uma nova informação se somou nesta terça-feira, 6, a declaração de que a família real está com saudade e o quer se volta. Segundo veículos de imprensa internacional, o casamento, que há tempos tem chamado atenção mundial por causa dos atritos envolvendo o casal e a família real, estaria próximo do fim e o segundo filho do Rei Charles III teria contratado um advogado para dar início ao processo de divórcio. “Das muitas notícias que chegam dos Estados Unidos, a que mais provocou surpresa é que o casal estaria separado há quatro meses”, disse o site português ‘O Flash!’, que também notificou que eles se mostram cada vez menos juntos e, “quando surgem em público, já não vinha vislumbrando sinais de cumplicidade”. Em meio ao aumento desses rumores, a autora britânica Lady Colin Compbell, que escreveu uma biografia sobre o duque de Sussex – “Meghan and Harry: The Royal Story” – revelou, em entrevista ao programa ‘GB News’ que o príncipe consultou advogados especializados em divórcio e que o casamento está à beira de chegar aos tribunais. “Há problemas no casamento há algum tempo. Ouvi de cinco fontes completamente confiáveis que Harry entrou em contato com advogados há alguns meses”, disse Colin.

Se o fim do ‘casamento de contos de fadas’ chegar ao fim, haverá uma difícil batalha judicial pela guarda dos filhos, Archie e Lilibet. Há boatos que Meghan fez exigências fortes ao príncipe, incluindo a guarda dos filhos e que elas tornaram a vida de ‘Harry’ um inferno. “Em caso de divórcio, Meghan iria exigir que Harry lhe pagasse vários milhões de euro para que ela possa continuar levando uma vida de luxo e Los Angeles”, reportou o site português ‘O Flash!’. Enquanto os rumores de separação crescem casa vez mais, o site ‘RadarOnline.com’ informou que o Rei Charles III e outros membros da realeza – rainha Camilla, príncipe William e sua esposa, Kate Middleton – continuam otimista quando ao retorno de Harry para o Reino Unido e sentem falta do filho mais novo do monarca e de sua versão antes de entrar em guerra com a realeza. “Charles e William adoraria falar com Harry com mais frequência, convidá-lo para ficar e assim por diante. Mas, o consenso é que, enquanto Meghan estiver na foto, não vale a pena as consequências que provavelmente resultariam”, escreveu o portal citando membros do palácio.