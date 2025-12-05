Financial Times inclui Alexandre de Moraes na categoria de ‘heróis’ de 2025
Jornal britânico lista ministro do Supremo entre as 25 pessoas mais influentes do mundo, destacando sua atuação institucional no Brasil
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi incluído na lista das 25 pessoas mais influentes do ano de 2025 pelo jornal britânico Financial Times. A publicação, divulgada nesta sexta-feira (5), classificou o magistrado brasileiro na categoria de “heróis”.
A tradicional lista de fim de ano do periódico divide as personalidades em três categorias principais: líderes, heróis e criadores. A inclusão de Moraes no segmento de “heróis” reconhece o papel central que o ministro desempenhou no cenário jurídico e político brasileiro recente.
Segundo o Financial Times, a escolha reflete a atuação firme de Moraes na condução de processos sensíveis na corte brasileira, com ênfase na defesa das instituições democráticas e no combate à desinformação. O jornal destaca a postura do ministro diante de desafios regulatórios envolvendo grandes plataformas digitais e a manutenção da estabilidade institucional no país.
A lista completa do Financial Times traz nomes que moldaram o debate global em 2025, abrangendo desde chefes de Estado e empresários de tecnologia até ativistas sociais.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.