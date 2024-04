Físico Peter Higgs, descobridor do bóson de Higgs, morre aos 94 anos

Peter Higgs, renomado físico e vencedor do Prêmio Nobel; teoria revolucionária sobre o bóson de Higgs marcou a física moderna

Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP Peter Higgs deixou um legado significativo na física, com sua teoria revolucionária sobre a origem da massa das partículas elementares



O renomado físico Peter Higgs, vencedor do Prêmio Nobel, faleceu aos 94 anos. A Universidade de Edimburgo, onde Higgs lecionava, confirmou que o físico morreu em casa após uma breve doença. Higgs ficou conhecido por sua teoria sobre a existência do bóson de Higgs, chamado de “partícula de Deus”, proposta em 1964. A confirmação da existência dessa partícula só ocorreu quase 50 anos depois, graças ao Grande Colisor de Hádrons. O artigo revolucionário de Higgs em 1964 foi fundamental para a compreensão de como as partículas elementares adquirem massa. A descoberta do bóson de Higgs em 2012, pelos cientistas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, foi um marco na física. Essa descoberta foi um dos maiores avanços na área em décadas e rendeu a Higgs o Prêmio Nobel de Física em 2013, compartilhado com François Englert, que também contribuiu para a teoria de forma independente.

Peter Higgs deixou um legado significativo na física, com sua teoria revolucionária sobre a origem da massa das partículas elementares. Sua contribuição para a ciência foi fundamental para o entendimento do universo e sua morte representa uma perda para a comunidade científica. A descoberta do bóson de Higgs foi um marco na história da física e solidificou o nome de Peter Higgs como um dos grandes cientistas do século XXI.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA