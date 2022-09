‘Fiz campanha como conservadora e eu vou governar como conservadora’, afirma Liz Truss após vitória no Reino Unido

Ex-ministra das Relações Exteriores aparecia como favorita para vencer a disputa e exaltou o legado de Boris Johnson em seu discurso

Reprodução/Jovem Pan News Nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, em seu primeiro discurso após anúncio da vitória na corrida por Downing Street



Liz Truss derrotou nesta segunda-feira, 5, por 81.386 a 60.399, o seu adversário, Rishi Sunak, e se tornou a terceira mulher a assumir como primeira-ministra do Reino Unido. A ex-ministra das Relações Exteriores aparecia como favorita para vencer a disputa, de acordo com as pesquisas. Ela estava 30 pontos à frente do ex-ministro das Finanças. Durante seu discurso, após o anúncio do resultado da corrida por Downing Street, a premiê fez agradecimentos ao partido e ao seu adversário na campanha: “É uma honra ser eleita como a líder do Partido Conservador. Gostaria de agradecer minha família, amigos, meus colegas que ajudaram nesta campanha. Estou muito grata por todo o apoio. Gostaria de prestar um tributo ao meu caro candidato, Rishi Sunak. Foi uma campanha difícil, e nós mostramos a profundidade e o talento do nosso Partido Conservador”. A premiê também exaltou a figura de Boris Johnson, que renunciou após escândalos no seu governo, e elogiou seus feitos à frente do governo britânico: “Quero também agradecer ao nosso líder, Boris Johnson. Boris, você conseguiu concluir o Brexit, você derrotou Jeremy Corbyn, você trouxe a vacina e se colocou contra Vladimir Putin”.

Na sequência, a nova primeira-ministra ressaltou os ideais do Partido Conservador: “Amigos e colegas, obrigado por colocarem sua fé em mim para liderar nosso grande Partido Conservador, o maior partido político da Terra. Eu sei que nossas crenças estão resignadas no povo britânico. Nossa crença na liberdade, na capacidade de se controlar sua própria vida, em impostos baixos e responsabilidade pessoal. Eu sei que é por causa disso que as pessoas votaram em nós em números tais como os de 2019. Como sua líder de partido, eu pretendo entregar o que nós prometemos aos eleitores ao redor do país. Durante a campanha pela liderança, eu fiz campanha como conservadora e eu vou governar como conservadora”. De acordo com Truss, redução tributária e energia serão suas prioridades de governo. “Precisamos mostrar que vamos entregar, ao longo dos próximos dois anos, um plano ousado para cortar impostos e crescer a nossa economia. Na crise de energia, vamos lidar com as contas das pessoas, mas também vamos lidar com os problemas a longo prazo do fornecimento de energia. Eu tenho certeza que usaremos todos os talentos fantásticos do Partido Conservador, nossos membros brilhantes do parlamento… Porque, meu amigos, eu sei que vamos entregar, entregar e entregar!”, afirmou a política ao ser ovacionada pelo público. Ao fim do discurso, Liz Truss também prometeu entregar uma grande vitória para o Partido Conservador em 2024, ano das próximas eleições britânicas.