Rainha Elizabeth II quebra tradição e receberá novo premiê britânico em seu castelo na Escócia

Tradicionalmente a monarca recepciona os novos chefes de Governo no Palácio de Buckingham, mas, devido problemas de saúde, não irá para Londres

ANDY BUCHANAN / AFP Rainha Elizabeth vai receber novo premiê britânico em sua residência na Escócia



Na próxima segunda-feira, 5, o Reino Unido vai conhecer o seu novo primeiro-ministro e, devido aos “problemas de mobilidade”, a rainha Elizabeth II receberá na terça-feira o premiê em sua residência escocesa de Balmoral, algo inédito para a soberana de 96 anos. A informação foi passada pelo porta-voz do Palácio de Buckingham. Tradicionalmente a monarca recebe os novos chefes de Governo no Palácio de Buckingham, em Londres, mas por conta de suas dificuldades para viajar, ela fará diferente. Esta será a primeira vez que a chamada cerimônia de “beija-mão” acontecerá fora de Londres desde que o primeiro-ministro Winston Churchill deu as boas-vindas a Elizabeth II no aeroporto de Heathrow em 1952, quando ela se tornou rainha após a morte de seu pai enquanto estava viajando. A saúde de Elizabeth II tem sido motivo de crescente preocupação desde outubro de 2021, quando ela passou uma noite internada para se submeter a “exames” médicos cuja natureza nunca foi especificada. Suas aparições públicas são cada vez mais raras. Desde julho, quando Boris Johnson renunciou ao cargo, a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, e o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, disputam o cargo de primeiro-ministro. Na segunda-feira, um deles vai ser o mais novo chefe de governo do Reino Unido.