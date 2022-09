Flórida declara emergência em 24 condados devido à ameaça de possível furacão

A depressão tropical Nine deve chegar aos EUA como um grande furacão depois do fim de semana

Reprodução Depressão tropical Nine irá atingir os EUA depois do fim de semana



O governador da Flórida, nos Estados Unidos, Ron DeSantis, declarou nesta sexta-feira, 23, estado de emergência em 24 dos 67 condados que o estado tem diante da ameaça de um grande furacão que pode atingir o território na próxima semana. O governador republicano também solicitou uma Declaração de Emergência federal. Entre os condados em estado de emergência estão vários no sul da península, como Miami-Dade, Broward, Monroe e Palm Beach. “Esta declaração disponibilizará recursos e apoio significativos, além de liberar fontes de financiamento para medidas de proteção emergencial”, disse o governador em comunicado. “Sob esta ordem de emergência, os membros da Guarda Nacional da Flórida serão ativados e aguardam ordens”, acrescentou. O governador alertou os cidadãos para que tomem precauções devido à depressão tropical Nine que está se fortalecendo em direção ao centro do Caribe, de onde pode dar o salto para a Flórida como um grande furacão depois de passar pela Jamaica e Cuba durante o fim de semana. “Esta tempestade tem o potencial de se tornar um grande furacão e encorajamos todos os moradores da Flórida a se prepararem. Estamos coordenando com todos os parceiros governamentais estaduais e locais para rastrear os possíveis impactos desta tempestade”, disse.

Em entrevista coletiva nesta sexta, a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, também advertiu que “é hora de fazer os preparativos”. “Não há motivo para pânico, mas queremos que todos estejam preparados”, disse Levine Cava. Além disso, a Divisão de Gerenciamento de Emergência da Flórida (FDEM, na sigla em inglês) disse que está monitorando o sistema e também pediu aos moradores que se preparassem. “É fundamental que os moradores da Flórida permaneçam vigilantes e preparados: basta uma tempestade para causar danos caros ou irreversíveis à sua casa ou empresa”, disse Kevin Guthrie, diretor dessa entidade, em outro comunicado. De acordo com a imprensa local, como a “NBC6”, funcionários da Cruz Vermelha Americana na região sul da Flórida anunciaram que também estão se preparando para os impactos do possível furacão. O Distrito de gerenciamento de água do sul da Flórida (SFWMD, na sigla em inglês) informou que está tomando precauções contra possíveis chuvas fortes, que podem começar na parte sul da região na segunda-feira, informou em comunicado.

Entre outras ações em preparação para a tempestade, o SFWMD mencionou a redução dos canais para níveis pré-tempestade para permitir que o sistema de controle de inundações opere em plena capacidade, se necessário. Se necessário, o SFWMD fechará as eclusas de navegação para garantir a segurança dos velejadores e evitar danos às eclusas. Enquanto isso, o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês) informa em seu último relatório que Nine está localizado a 830 km da capital jamaicana, Kingston, e a 1.635 km de Havana, avançando com ventos máximos sustentados de 55 km/h. Sua velocidade de translação é de 22 km/h. Embora ainda seja cedo para saber a magnitude exata do ciclone, algumas previsões indicam que ele poderá passar por Cuba como um furacão de categoria 1 ou 2 na escala Saffir-Simpson e até chegar à costa da Flórida como um furacão de categoria 3.

*Com informações da EFE