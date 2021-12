Flórida detecta primeiro caso da variante Ômicron do coronavírus

Diagnóstico aconteceu em uma pessoa que retornou de uma viagem internacional; outros 18 Estados norte-americanos já registraram contágios pela nova cepa

REUTERS/Phil Noble/03.08.2020 Além dos Estados Unidos, a nova cepa já foi detectada em outros 39 países, incluindo o Brasil



A Flórida, nos Estados Unidos, confirmou nesta terça-feira, 7, o primeiro caso da nova variante do coronavírus, a Ômicron. O diagnóstico aconteceu em uma pessoa que retornou recentemente de uma viagem internacional, afirmou a porta-voz do Hospital de Veteranos James A. Haley, Kimberly Antos. “Podemos confirmar a detecção de um caso da variante Ômicron da Covid-19 em um paciente que apresentava sintomas leves”, afirmou. Além da Flórida, outros 18 estados já registraram contágios pela nova cepa, incluindo Nova York, Califórnia e Washington. Mesmo com a identificação da Ômicron, o Centro de Controle de Doenças dos EUA informa que a variante Delta continua sendo a principal em circulação. Além dos Estados Unidos, a nova cepa já foi detectada em outros 39 países, incluindo o Brasil.

*Com EFE