Biden critica projeto de lei orçamentária de Trump e prevê déficit de US$ 4 trilhões: ‘Não é apenas imprudente, é cruel’

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou o projeto de lei orçamentária de Donald Trump e chamou a medida de cruel. “O projeto de lei orçamentária republicano não é apenas imprudente — é cruel. Ele corta o Medicaid e retira assistência médica de milhões de americanos”, escreve em sua conta no X (antigo Twitter). “Fecha hospitais rurais e corta a assistência alimentar para nossos veteranos e idosos. Aumenta as contas de energia”, completou Biden, dizendo que o projeto pode desencadear cortes profundos no Medicare, elevando o déficit em US$ 4 trilhões. “Tudo isso para dar uma enorme redução de impostos aos bilionários. Os trabalhadores merecem mais.”

The Republican budget bill is not only reckless — it’s cruel. It slashes Medicaid and takes away health care from millions of Americans. It closes rural hospitals and cuts food assistance for our veterans and seniors. It jacks up energy bills. And it could trigger deep cuts to…

— Joe Biden (@JoeBiden) July 3, 2025