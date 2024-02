FMI prevê ‘aterrissagem suave’ da economia mundial e queda nas taxas de juros

Diretora do órgão alertou, no entanto, que uma guerra prolongada entre Israel e Hamas poderá ter impacto nas economias globais

RYAN LIM / AFP Kristalina Georgieva, diretora do Fundo Monetário Internacional, participa da Cúpula Mundial de Governos



A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta segunda-feira, 12, que o Órgão está muito confiante “de que a economia mundial agora está preparada para esta aterrissagem suave com que temos sonhados” e prevê queda nas taxas de juros ao longo do ano. “Espero ver em meados do ano as taxas de juros caminhando na direção que a inflação tem seguido neste último ano”, disse. Durante a Cúpula Mundial de Governos, em Dubai, a dirigente do FMI ressaltou, no entanto, que uma guerra prolongada entre Israel e Hamas poderá ter um impacto significativo nas economias globais, tendo em vista os ataques a navios mercantes no Mar Vermelho, que acabam prejudicando a logística comercial de diversos países. “O que mais temo é um prolongamento do conflito porque (…) o risco de ele se espalhar aumenta. Neste momento vemos um risco de propagação no Canal de Suez”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Navegações comerciais no Mar Vermelho têm sido alvo de ataques dos rebeldes houthis, um grupo pró-Irã que afirma agir em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza. “As perspectivas desastrosas para a economia palestina pioram à medida que o conflito continua. Somente uma paz duradoura e uma solução política mudarão fundamentalmente a situação. A nível econômico, o impacto do conflito foi devastador”, afirmou Georgieva. A dirigente também enfatizou que os ataques no Mar Vermelho levaram a “um aumento nos custos de frete e a uma redução no volume de trânsito de quase 50% este ano”. Apesar dos esforços internacionais alinhados para que ocorra um cessar-fogo no conflito, a guerra entre Israel e Hamas continua se intensificando.

*Com informações da Agence France-Presse