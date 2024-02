Incêndio em parque aquático na Suécia deixa 12 pessoas feridas

O fogo começou em uma atração aquática e se espalhou pelo local; autoridades investigam as causas e os danos causados

AFP O parque aquático Liseberg Oceana, onde ocorreu o incêndio, faz parte de um projeto de expansão do parque de diversões Liseberg e ainda não estava aberto ao público



Um incêndio ocorreu no parque aquático Liseberg Oceana, localizado no centro de Gotemburgo, na Suécia, deixando 12 pessoas com ferimentos leves, de acordo com as autoridades locais. O fogo teve início em uma das atrações aquáticas do lado de fora do edifício e se espalhou por toda a propriedade. Como resultado, um hotel e escritórios próximos ao parque foram evacuados. A causa e a extensão dos danos ainda são desconhecidas. Imagens captadas pela mídia local mostram o incêndio consumindo o local, enquanto uma nuvem escura de fumaça paira sobre a cidade. Diante da situação, os serviços de emergência regional emitiram um comunicado pedindo aos moradores das áreas circundantes que permanecessem em suas casas e fechassem portas e janelas para se protegerem da fumaça.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O parque aquático Liseberg Oceana, onde ocorreu o incêndio, faz parte de um projeto de expansão do parque de diversões Liseberg e ainda não estava aberto ao público. A área com as atrações aquáticas deveria ser inaugurada ainda este ano. As autoridades estão investigando as causas do incêndio e a extensão dos danos causados. Doze pessoas foram tratadas no hospital por ferimentos leves, mas não há informações sobre outras vítimas. Enquanto isso, o parque de diversões Liseberg, considerado o maior do país, permanece fechado até segunda ordem. A polícia e os bombeiros estão trabalhando no local para controlar o incêndio e garantir a segurança da área. Ainda não há previsão para a reabertura do parque, uma vez que é necessário avaliar os danos causados pelo fogo. A população local está sendo orientada a evitar a região e seguir as instruções das autoridades.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA