Focado em agenda internacional, Lula deve marcar visitas mútuas com o presidente do México

Divulgação/Ricardo Stuckert/Presidência da República Visita de Lula a Portugal marcou a primeira ida do presidente à Europa em seu novo mandato



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma visita oficial ao México e também vai receber o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta sexta-feira, 28, o secretário das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. “Os dois presidentes concordaram em fazer visitas. Teremos a visita do presidente Lula [ao México] e também a visita do presidente Obrador ao Brasil e isso é uma notícia muito boa e bem-vinda”, disse Ebrard a jornalistas após uma reunião com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, na Cidade do México. “Para nós, no momento oportuno, quando for decidido pelo governo brasileiro, receber Lula no México não será apenas um prazer, uma satisfação, uma honra, mas vamos ficar felizes, porque gostamos muito do presidente Lula e do povo do Brasil”, acrescentou. Embora o secretário das Relações Exteriores tenha anunciado as possíveis visitas, ele não citou ou confirmou nenhuma data.

Ebrard liderou a Quinta Reunião da Comissão Binacional México-Brasil junto com Vieira, o primeiro chefe do Itamaraty a visitar o país desde 2016. O chanceler mexicano disse que os dois países estão “entrando em uma nova etapa” em sua relação, “fundada na determinação daqueles que lideram os governos de ambos os países, o presidente Obrador e o presidente Lula”. “Temos que traduzir isso em uma relação bilateral muito mais próxima e produtiva para ambos os povos nos próximos anos”, ressaltou.

O secretário das Relações Exteriores do México destacou que os dois países latino-americanos “são ouvidos no mundo, com autoridade moral e política” e, por isso, “têm a obrigação de contribuir para que a situação mundial possa evitar as tendências mais negativas ou superar as tendências mais negativas que observamos: polarização, exclusão”. Ebrard lembrou que há 16 conflitos em andamento e que “às vezes há decisões que são muito fechadas e que levam pouco em conta os países em desenvolvimento, por isso agora há uma voz mais forte, e quanto mais próximos estiverem México e Brasil, mais poderosos eles serão”. Vieira, por sua vez, disse estar “muito satisfeito” com os resultados da reunião bilateral. “É um mecanismo que nos permite aprofundar nosso conhecimento mútuo e construir soluções para problemas comuns”, declarou.

