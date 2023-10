Foguete atinge prédio residencial em Tel Aviv e deixa ao menos três feridos

Um jovem de 20 anos foi encaminhado para um hospital com ferimentos na cabeça; outros ataques foram registrados em Israel

EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Prédio atingido por foguete disparado de Gaza



Um foguete de longo alcance disparado da Faixa de Gaza pelo Hamas atingiu um prédio residencial em Tel Aviv, em Israel, nesta sexta-feira, 27, e deixou três pessoas feridas. A informação é do serviço de emergência israelense Magen David Adom.”. Entre as vítimas, está um jovem de 20 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital Ichilov com ferimentos na cabeça e nas extremidades com prognóstico reservado, enquanto outras duas pessoas sofreram ferimentos leves, detalhou o serviço de emergência. Pelo menos outros oito foguetes foram interceptados pelo sistema de defesa antimísseis de Israel, segundo destacou a emissora de televisão israelense “Canal 12”. Sirenes de ataque aéreo foram acionadas em Tel Aviv e nos arredores da cidade, assim como na área central de Israel mais próxima da Faixa de Gaza, afirmou o Exército israelense. As sirenes de ataque com mísseis também soam na cidade de Ashdod, no sul do país. Um outro foguete caiu nas zonas sul leste de Tel Aviv. Neste caso, não houve registro de vítimas. O foguete atingiu uma área aberta próximo a uma parque. Populares já estavam escondidos em abrigos, segundo informou Magen David Adom. De acordo com o “Canal 12”, mais dois foguetes atingiram Ashdod. Também não houve vítimas. O Hamas assumiu a responsabilidade do ataque. Segundo as Brigadas Al Qassam, o braço armado do grupo palestino, disseram se tratar de “uma resposta aos massacres sionistas contra civis” em Gaza. Mais 7 mil pessoas morreram em Gaza devido aos bombardeiros de Israel, que foram inciados após o terrorista cometido no dia 7 de outubro pelo Hamas em território israelense, que terminou com mais de 1.400 mortos e mais de 200 sequestrados.

*Com informações da Agência EFE