Israel avalia oferecer contrapartidas em troca da libertação de reféns

O governo de Israel afirmou a mediadores do Catar que pode oferecer alguma compensação em troca da libertação de um número significativo de reféns pelo grupo grupo islâmico palestino Hamas. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 27, pela emissora pública de televisão israelense “Kan”. Cerca de 200 civis são mantidos pelo grupo na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando foram sequestrados após o ataque terrorista contra o território israelense. Ao menos oficialmente, Israel tem afirmado que não planeja fazer qualquer troca pela libertação dos reféns. Apesar da forte posição oficial, a interlocutores israelenses alegam que não está claro se as autoridades do país deram algum tipo de consideração para a libertação de quatro reféns do Hamas, uma mãe e sua filha, ambas com dupla nacionalidade, e duas mulheres israelenses idosas. De acordo com a imprensa local, Israel já transmitiu aos mediadores do Catar suas linhas vermelhas e exigências para as negociações. O Hamas, por sua vez, teria exigido como condição a entrada de combustível em Gaza, um cessar-fogo e a libertação dos chamados prisioneiros de segurança que estão em prisões israelenses.

*Com informações da EFE