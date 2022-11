Foguete chinês fora de controle pode cair na Espanha nesta sexta

Risco de queda fez com que autoridades espanholas decidissem fechar o espaço aéreo da Catalunha e de outras três regiões, a fim de minimizar os riscos

CNS / AFP Foguete foi enviado para ajudar na construção da estação espacial chinesa



Um foguete da China que está fora de controle deve cair na Terra e atingir regiões da Espanha. A previsão da agência de controle aéreo europeu Eurocontrol é que o foguete entrará na Terra entre as 6h20 e 9h20, no horário de Brasília. O governo chinês informou que parte dos fragmentos foi queimada durante a entrada na atmosfera. Para evitar acidentes, o governo espanhol decidiu fechar o espaço aéreo do país na Catalunha e em outras três regiões. “Devido ao risco associado à passagem do objeto espacial CZ-5B pelo espaço aéreo espanhol, os voos foram totalmente restringidos das 09h38 às 10h18 na Catalunha e em outras comunidades”, afirmaram as autoridades. A Eurocontrol afira que é mais provável que o módulo do foguete caia no Oceano Atlântico, mas que, devido ao descontrole da nave, partes podem cair na Espanha. O foguete foi lançado para ajudar na construção da estação espacial chinesa. No lançamento, fragmentos do foguete caíram na Costa do Marfim e danificaram diversos prédios.