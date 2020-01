Foguetes atingem base que abriga tropas dos Estados Unidos no Iraque

Esta seria a última instalação onde ainda há soldados norte-americanos

Reprodução A base Camp Taji fica ao norte de Bagdá, capital do Iraque



A base aérea iraquiana Camp Taji, ao norte de Bagdá, onde estão reunidas forças de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, foi atacada por foguetes Katyusha nesta terça-feira (14). Segundo o portal Arab News, esta é a última instalação onde ainda há tropas norte-americanas.

De acordo com as forças armadas iraquianas, não houve vítimas.

Outros ataques

Este é o quarto ataque a bases com presença norte-americana da última semana. Na quarta-feira (8), mais de uma dúzia de mísseis iranianos foram lançados contra duas bases aéreas em Ain al-Assad e Arbil, no Iraque. Neste domingo (12), vários mísseis atingiram a Base Aérea Militar da cidade de Balad. Pelo menos quatro soldados iraquianos ficaram feridos durante o ataque.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, exigiu o fim das “violações à soberania do Iraque” após a morte dos soldados. “Indignado com os relatos de outro ataque com mísseis contra uma base aérea iraquiana. Rezo pela rápida recuperação dos feridos e peço ao governo iraquiano para que faça os responsáveis prestarem contas por este ataque ao povo iraquiano. Estas violações contínuas da soberania iraquiana por grupos que não são leais ao governo iraquiano precisam terminar”, escreveu Pompeo no Twitter.