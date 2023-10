Força Aérea de Israel neutraliza míssil e drones lançados por rebeldes pró-Irã

Sistema de defesa antiaérea Arrow foi utilizada pela primeira vez desde o início da guerra no Oriente Médio

EFE/EPA/EXÉRCITO IRANIANO A autoria dos ataques foi reivindicada pela milícia rebelde Houthi, do Iêmen, que recebe apoio do Irã



A Força Aérea de Israel neutralizou um míssil e dois drones lançados por rebeldes pró-Irã na região do mar Vermelho. Pela primeira vez desde o início da guerra com o Hamas, o sistema de defesa antiaérea Arrow foi utilizado. Segundo a FAI, o sistema foi capaz de identificar, rastrear e derrubar as ameaças aéreas no momento e local apropriados. A autoria dos ataques foi reivindicada pela milícia rebelde Houthi, do Iêmen, que recebe apoio do Irã. Os drones e o míssil foram interceptados fora do território israelense, de acordo com um comunicado da FAI. Não houve infiltrações no território. Abdelaziz bin Habtour, primeiro-ministro designado pelos rebeldes, afirmou que os drones pertencem ao Estado do Iêmen. Os rebeldes Houthi, assim como outras milícias na região, recebem apoio financeiro, treinamento e armas da Guarda Revolucionária Iraniana.

Eilat, uma cidade turística localizada às margens do mar Vermelho, tem sido alvo de ameaças terroristas tanto do Iêmen quanto da Faixa de Gaza. Durante os primeiros dias da guerra, milhares de israelenses buscaram refúgio em Eilat devido à sua localização estratégica. No entanto, a cidade não está livre de ameaças. Na semana passada, um foguete de longo alcance caiu próximo a Eilat após percorrer cerca de 220 km. Além do seu próprio sistema de defesa, Israel conta com o apoio de um navio da Marinha dos Estados Unidos que está no mar Vermelho. O Pentágono informou que o navio interceptou três mísseis de cruzeiro e vários drones lançados pelos rebeldes Houthi em direção a Israel no dia 19 de outubro. O líder Houthi, Abdel-Malek al-Houthi, ameaçou responder com drones, mísseis e outras opções militares caso os Estados Unidos intervenham diretamente no conflito de Gaza.