Israel ataca infraestrutura do Hezbollah e destrói equipamentos de guerra e posições estratégicas

Ação foi uma resposta a disparos de morteiros e um ataque de mísseis; tensão na região é a maior desde 2006

EFE/EPA/ATEF SAFADI Soldados israelenses a bordo de veículos blindados de transporte de pessoal (APC) em patrulha em uma estrada principal perto da cidade de Kiryat Shmona, perto da fronteira Israel-Líbano



Em meio a crescente tensão na fronteira norte de Israel, divisa com o Líbano, e incerteza de um envolvimento ou não do Hezbollah, grupo libanês, na guerra entre Israel e Hamas, que acontece desde o dia 7 de outubro, as Forças de Defesa israelenses disseram ter atacado uma série de posições do grupo xiita no sul do Líbano. “Os caças da IDF atacaram a infraestrutura terrorista do Hezbollah, incluindo armas, postos e locais no Líbano”, escreveram em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Segundo eles, entre as infraestruturas atacadas foram destruídas armas, posições e locais utilizados pela organização. A ação foi uma resposta a disparos de morteiros e um ataque de mísseis do norte de Israel. Os ataque atuais, vindo dos dois lados, é a maior tensão na região desde 2006, quando as tropas israelenses e o Hezbollah travaram uma guerra, com intensas trocas de tiros durante 16 dias consecutivos e quase 50 mortes de ambos os lados.

Além do ataque no Líbano, o Exército israelense também informou que bombardeara a casa do vice-líder do gabinete político do Hamas, Saleh Al-Arouri, na cidade de Arura, perto de Ramallah. O aumento das ofensivas acontece em um momento em que Israel avança em direção a Faixa de Gaza para dar início a ofensiva terrestre que tem prometido desde o começo da guerra, em que o número de mortos se aproxima de 10 mil e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que não haverá cessar-fogo, porque isso implicaria na rendição de Israel. Em cinco dias, a guerra completará um mês. Do total de vítimas fatais, 1.400 foram registradas em território israelense e 8.525 foram contabilizadas na Faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 3.500 crianças estão entre as mortes computadas desde o início do conflito, iniciado em 7 de outubro após ataque surpresa do movimento islamita em Israel. Na manhã desta terça, as Forças de Defesa de Israel disseram ter atacado 300 alvos ligados ao Hamas.

IAF fighter jets struck Hezbollah terrorist infrastructure including weapons, posts and sites in Lebanon. pic.twitter.com/qDjo8tz7Qu — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

