Helicóptero do presidente do Irã sofre acidente e resgate tenta chegar ao local, diz agência

Mais de 20 equipes de resgate, incluindo drones e cães farejadores, tentam chegar ao local, mas as más condições climáticas prejudicam as operações, de acordo com a agência estatal iraniana IRNA

EFE/EPA/IRAN'S PRESIDENTIAL OFFICE Ainda não há informações sobre o estado de saúde do presidente do Irã, Ebrahim Raisi



O helicóptero que levava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, sofreu um acidente neste domingo (19), segundo a agência estatal iraniana IRNA. Mais de 20 equipes de resgate, incluindo drones e cães farejadores, tentam chegar ao local, mas as más condições climáticas prejudicam as operações. Houve registro de chuva forte e neblina com vento. Não há informações sobre o estado de saúde de Raisi.

O acidente aconteceu perto de Jolfa, uma cidade na fronteira com o país do Azerbaijão, cerca de 600 quilômetros a noroeste da capital iraniana, Teerã. O porta-voz dos Serviços de Emergência do Irã disse à IRNA que oito ambulâncias foram enviadas para a região, acrescentando que a forte neblina dificulta o resgate aéreo.

Segundo o porta-voz, um helicóptero de emergência também foi enviado para ajudar, mas foi forçado a voltar devido à forte neblina, pois não conseguiu pousar na área. A rede humanitária Crescente Vermelho, versão da Cruz Vermelha existente em países islâmicos, perdeu contato com três membros das equipes de busca devido ao mau tempo e à neblina espessa, informou o New York Times, citando a imprensa estatal iraniana.

Pela legislação iraniana, se o presidente morrer, o vice assume e uma eleição deve ser realizada em seis meses. O vice-presidente é o conservador Mohammad Mokhber.

Viajando com Raisi estavam o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, e o governador da província iraniana chamada Azerbaijão Oriental, informou a IRNA. Membros do Supremo Comitê de Segurança Nacional do Irã e funcionários do governo viajaram para Tabriz, a cidade grande mais próxima do local do acidente.

O New York Times, citando agências de notícias iranianas, afirmou que o governo do Irã cancelou uma reunião de gabinete que estava agendada e convocou uma reunião de emergência com o comitê de gerenciamento de crise. Além disso, o Exército e a Guarda Revolucionária foram enviados para a área do acidente. Ainda segundo o NY Times, a televisão estatal está pedindo ao público que reze por Raisi e os que o acompanhavam, e o site oficial do presidente também publicou uma mensagem pedindo orações.

Visita ao Azerbaijão

O presidente Raisi esteve no Azerbaijão no início deste domingo para inaugurar uma represa com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. A barragem é a terceira que as duas nações construíram no rio Aras.

*Com informações do Estadão Conteúdo