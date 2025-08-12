Forças Russas avançam no setor estratégico do leste da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia não está se preparando ‘para acabar com a guerra, e sim para iniciar novas ofensivas’

Segundo o Exército ucraniano, combates foram registrados ao redor da cidade de Kucheriv Yar, na região leste de Donetsk



As forças russas avançam rapidamente em um setor estratégico da frente de batalha no leste da Ucrânia, informaram nesta terça-feira (12) o Exército ucraniano e analistas, poucos dias antes de um encontro entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na rede social X que a Rússia não está se preparando “para acabar com a guerra, e sim para iniciar novas ofensivas”.

O Exército russo, que invadiu a Ucrânia em 2022, efetuou avanços graduais nos últimos meses ao longo da frente de batalha e afirma ter anexado quatro regiões ucranianas que luta para controlar.

Segundo o Exército ucraniano, combates foram registrados ao redor da cidade de Kucheriv Yar, na região leste de Donetsk, o que confirma os avanços russos. O blog ucraniano DeepState, próximo ao Exército, mostrou quase 10 quilômetros de avanços russos nos últimos dois dias.

O corredor agora controlado pela Rússia ameaça a localidade mineradora de Dobropillia, de onde os civis começaram a fugir devido aos ataques russos com drones.

O avanço russo ameaça também a devastada cidade de Kostiantinivka, a última grande área urbana de Donetsk ainda sob controle ucraniano.

O popular blogueiro militar Sternenko escreveu no Telegram que as forças russas tomaram o controle de partes de uma rodovia que liga importantes centros residenciais em Donetsk.

O Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, indicou que “os grupos russos de sabotagem e reconhecimento estariam infiltrando zonas próximas de Dobropillia”. Os próximos dias serão cruciais para impedir o ataque russo nesta cidade, segundo o instituto.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma reunião programada para sexta-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir a guerra na Ucrânia. Os líderes europeus tentam garantir que os interesses ucranianos sejam respeitados.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório