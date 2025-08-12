Jovem Pan > Notícias > Mundo > Enchentes na Índia deixam mais de 70 mortos na região do Himalaia

Enchentes na Índia deixam mais de 70 mortos na região do Himalaia

Inundações fatais e deslizamentos de terra são comuns durante a temporada de monções no norte do país; equipes de resgaste continuam buscas por sobreviventes 

  • Por Jovem Pan
  • 12/08/2025 07h50
  • BlueSky
EFE/EPA/RAJAT GUPTA Equipes de resgate em ação após um temporal perto de Harsil, no distrito de Uttarkashi, estado de Uttarakhand, norte da Índia, em 9 de agosto de 2025. A Autoridade de Gestão de Desastres do Estado de Uttarakhand confirmou que mais de 800 pessoas foram resgatadas desde que um forte temporal atingiu a área de Dharali, no distrito de Uttarkashi, em 5 de agosto, provocando enchentes repentinas que devastaram uma vila e deixaram várias pessoas mortas. (Inundações) EFE/EPA/RAJAT GUPTA Equipes de resgate em ação após um temporal perto de Harsil, no distrito de Uttarkashi, norte da Índia 

Pelo menos 68 pessoas continuam desaparecidas uma semana após as inundações que atingiram um vilarejo próximo ao Himalaia na parte da Índia, informaram as autoridades nesta terça-feira (12). Além disso, mais quatro pessoas foram relatadas como mortas, o que eleva o balanço da tragédia de 5 de agosto para mais de 70 mortos. Vídeos divulgados por moradores mostraram uma corrente de água lamacenta arrastando residências.

As autoridades informaram que procuram corpos entre os destroços da localidade turística de Dharali, no estado de Uttarakhand. Gambhir Singh Chauhan, da Força Nacional de Resposta a Desastres, disse que os cães farejadores identificaram vários pontos onde poderiam estar os corpos, mas que “ao cavar, sai água”. Chauhan disse que as equipes de emergência utilizam radares para auxiliar nas buscas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Um balanço inicial mencionava 100 pessoas desaparecidas. O governo local atualizou os números para 68 desaparecidos, incluindo 44 indianos e 22 nepaleses. Inundações fatais e deslizamentos de terra são comuns durante a temporada de monções, de junho a setembro, mas especialistas dizem que as mudanças climáticas aumentam sua frequência e gravidade.

*Com informações da AFP 

Leia também

Após tarifaço, Lula vai ligar para primeiro-ministro da Índia

 

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >