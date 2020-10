Forte terremoto no mar Egeu atinge Grécia e Turquia; assista

Imprensa local fala em pelo menos quatro mortos e 120 feridos

EFE/EPA/Mehmet Emin Menguarslan Um terremoto no mar Egeu foi sentido na Grécia e na Turquia Turquia



Um forte terremoto atingiu o mar Egeu nesta sexta-feira, 30, e foi sentido na Grécia e na Turquia. De acordo com a imprensa grega e vídeos que circulam na internet, vários edifícios, igrejas e outras construções desmoronaram com o impacto do fenômeno. Há pelo menos quatro mortos e 120 feridos — uma das vítimas fatais morreu afogada. Agências que monitoram tremores registraram números diferentes. O serviço dos Estados Unidos apontou que o terremoto foi de 7.0 na escala Richter, enquanto o Instituto Geodinâmico do Observatório Nacional de Atenas relatou uma magnitude de 6.6. Na Turquia, foi relatada magnitude de 6.8.

De acordo com a mídia internacional, a cidade de Esmirna, na Turquia, foi uma das mais afetadas. Além do município litorâneo, outras regiões foram fortemente destruídas. “Até agora, 6 edifícios foram demolidos em Izmir Bornova e Bayraklı”, relatou o Aksam, um dos principais veículo de comunicação do país. Conforme o jornal, o ministro do Meio Ambiente e Urbanização observou que cinco edifícios foram destruídos e que esforços estão sendo feitos para chegar aos cidadãos sob os escombros. Já o prefeito Tunc Soyer alegou que foram 20 edifícios. Uma das principais cidades da Turquia, Istambul também sentiu tremores e está em estado de alerta.

O terremoto foi sentido em todas as ilhas gregas orientais e até mesmo na capital grega, Atenas. Vice-prefeito da cidade de Samos, na Grécia, Giorgos Dionysiou disse que “as pessoas estão em pânico e se espalharam pela rua”, disse o político ao portal grego Ekathimerini, que descreveu “cenas de caos” na ilha e pediu que os cidadãos fiquem em casa. De acordo com os dados do órgão turco de monitoramento de tremores, o epicentro do terremoto acontecer a cerca de 17 quilômetros da costa da Turquia, em uma profundidade de 16 quilômetros. Já os americanos dizem que o tremor foi a 33,5 quilômetros da costa e 10 quilômetros de profundidade.

