Fortes explosões são ouvidas em Kiev e Ucrânia ativa defesa antiaérea para repelir ataque russo

Fortes explosões foram ouvidas no centro e no leste de Kiev nesta segunda-feira (5), depois que as autoridades soaram um alerta aéreo. As explosões foram reportadas pouco depois das 23h locais (17h de Brasília) e mais tarde pôde-se observar um rastro de luz que parecia ser de um míssil de defesa antiaérea no céu. “As defesas aéreas estão operando em Kiev. Permaneçam em abrigos”, escreveu o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, no Telegram. Kiev relatou vários ataques aéreos intensos nas últimas semanas, incluindo um com mísseis russos que destruiu parte de um hospital infantil em julho. A Rússia lançou 89 drones contra a Ucrânia na última quarta-feira, dos quais mais de 40 foram abatidos sobre Kiev e seus arredores.

