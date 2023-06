Fortes tempestades atingem três regiões dos EUA e deixam ao menos quatro mortos

Mais de 6 mil voos são cancelados ou tiveram atraso; aeroportos mais afetados foram os da região de Nova York

JOSH EDELSON / AFP Fortes tempestades atingiram e castigaram o leste, sudeste e meio-oeste dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 26



Fortes tempestades atingiram o leste, sudeste e meio-oeste dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 26, e deixaram ao menos quatro mortos nos Estados de Arkansas, Indiana e Geórgia. Além disso, o clima resultou no cancelamento e atraso de mais de 6 mil voos. De acordo com o portal de rastreamento de voos FlightAware, os aeroportos mais afetados foram os da região de Nova York (La Guardia, Newark, John F. Kennedy), o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, que serve Atlanta, e o Aeroporto O’Hare, em Chicago. As companhias aéreas com mais cancelamentos ou atrasos foram a United Airlines, com 29% dos voos afetados, seguida pela Republic, com 23%, e pela Endeavor Air, com 16%. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) dos EUA informou que as tempestades e a chuva continuarão nesta terça-feira, 27, com a possibilidade de inundações na parte leste do país, à medida que a frente climática se desloca para o norte. O meio-oeste também será afetado por fortes chuvas, que continuarão na noite de quarta-feira, 28. Em Ohio, tempestades severas geradoras de tornados fizeram com que cerca de 400 mil residências e empresas ficassem sem energia, já que os eventos climáticos mantêm a parte leste do país, da Carolina do Norte à Pensilvânia, em alerta. Com o sistema de tempestades se deslocando para o leste, mais de 90 milhões de pessoas estão em alerta. Cidades como Filadélfia, Baltimore e a capital do país, Washington, estão incluídas na área de maior risco.

*Com informações da EFE.