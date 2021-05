França abre campanha de vacinação contra Covid-19 para todos os adultos

Novo sistema foi implementado porque pessoas faltavam nos seus agendamentos e a cada dia cerca de 15 mil doses sobravam nas geladeiras

EFE/EPA/CHRISTIAN HARTMANN Pessoas entre 18 e 54 anos podem receber doses da vacina contra Covid-19 que sobram ao final do dia



A França abriu a sua campanha de vacinação contra a Covid-19 para qualquer pessoa acima de 18 anos a partir desta quarta-feira, 12. Anteriormente, as etapas de imunização estavam sempre atreladas a critérios de faixa etária ou comorbidades. Agora, qualquer pessoa pode marcar um horário no dia anterior para receber a vacina. Porém, apenas as doses que sobram no final do dia são disponibilizadas para menores de 55 anos, de forma que os idosos e as pessoas com comorbidades continuam tendo um certo tipo de prioridade. Esse sistema foi implementado porque muitos pontos de imunização vinham registrando sobras de vacinas de pessoas que faltavam aos seus agendamentos. Segundo o Ministério da Saúde, a cada dia entre 15 mil e 20 mil doses que deveriam ter sido administradas ficavam nas geladeiras sem serem utilizadas. A partir de agora, elas serão disponibilizadas para grupos considerados de menor risco. Desde terça-feira, 11, os sistemas de agendamento vêm registrando uma alta procura entre os jovens. No momento, a França administra os imunizantes da AstraZeneca–Universidade de Oxford nos maiores de 55 anos e os da Pfizer–BioNTech e da Moderna em todos abaixo dessa idade.