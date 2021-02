França distribuirá absorventes gratuitamente às estudantes universitárias

O objetivo é combater a chamada ‘pobreza menstrual’ dando acesso aos produtos de higiene feminina às jovens com dificuldades financeiras

A partir de março, a França distribuirá absorventes e outros produtos de higiene pessoal feminina às estudantes universitárias. A ministra do Ensino Superior, Frédérique Vidal, afirmou nesta terça-feira, 23, que até o retorno das férias de inverno no Hemisfério Norte 1.500 distribuidores serão instalados em locais de passagem, residências e sanitários das universidades de todo país. O plano faz parte de uma estratégia do governo francês de ajudar as jovens com dificuldades financeiras para adquirir esses produtos.

Um levantamento da Federação das Associações Gerais de Estudantes (Fage) aponta que 33% das pessoas entrevistadas pela pesquisa precisavam de ajuda financeira para comprar esses produtos, sendo que uma em cada dez foi forçada a fabricá-los por conta própria. Em dezembro de 2020, a França anunciou que os orçamentos de 2021 incluiriam cinco milhões de euros para combater o que chama de “pobreza menstrual”, representando um aumento de quatro milhões em relação aos anteriores.

