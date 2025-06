França e Itália pedem acordo UE-Mercosul mais equilibrado para proteger agro europeu

Texto reforça o apoio mútuo ao comércio justo e sustentável, mas expressa preocupação com riscos ao mercado e à soberania alimentar da Europa

CAROLINE BLUMBERG/EFE/EPA Agricultores franceses com tratores participam de protesto contra o acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul



Os governos de França e Itália pediram em conjunto que o acordo entre União Europeia e Mercosul seja “mais equilibrado” para proteger efetivamente o setor agrícola e garantir que as regras sanitárias europeias sejam respeitadas. Os dois países concordaram com essa posição durante uma visita do ministro francês delegado para a Europa, Benjamin Haddad, ao ministro de Assuntos Europeus da Itália, Tommaso Foti, em Roma, em 18 de junho, de acordo com uma declaração divulgada pela equipe de Haddad nesta sexta-feira.

A mensagem enfatiza que tanto a França quanto a Itália apoiam o livre-comércio justo e recíproco e acordos comerciais sustentáveis, pois são um motor essencial de crescimento e uma porta de entrada para novos mercados para empresas nacionais. “No entanto, Itália e França consideram que, embora contenha vantagens, o acordo da UE não protege suficientemente os agricultores europeus contra os riscos de perturbação do mercado e não garante de forma sustentável a soberania alimentar do continente”, disseram as fontes.

É por isso que esses países reafirmaram a necessidade de incluir cláusulas para garantir a equidade nos padrões de saúde, ambientais e sociais, de modo que haja um equilíbrio entre os produtores de ambos os lados do Atlântico.

*Com informações da EFE