Macron diz que está disposto a assinar acordo UE-Mercosul, mas com mudanças

Presidente francês, que recebeu Lula em Paris, defendeu a inclusão de ‘cláusulas de salvaguarda e cláusulas-espelho’ no documento para proteger o setor agrícola europeu da concorrência dos agricultores sul-americanos

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / PISCINA MAXPPP OUT Segundo Macron, os agricultores europeus têm normas mais rígidas sobre o uso de produtos fitossanitários



O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou estar disposto a assinar o acordo comercial UE-Mercosul até “o final do ano” se mudanças forem incluídas para proteger os agricultores europeus, em declarações à GloboNews. A entrevista foi gravada na quinta-feira (5), após seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, tê-lo incentivado, durante uma coletiva de imprensa conjunta, a “abrir o coração” ao acordo e concluí-lo durante a presidência brasileira do Mercosul, no segundo semestre de 2025. Sob pressão de seus agricultores, que pedem uma rejeição “firme” ao acordo comercial, Macron o considerou “bom para muitos setores” no atual contexto de tensões comerciais devido às tarifas de Donald Trump.

No entanto, defendeu a inclusão de “cláusulas de salvaguarda e cláusulas-espelho” no acordo para proteger o setor agrícola europeu da concorrência dos agricultores sul-americanos, que têm normas de produção consideradas mais competitivas. Questionado pela GloboNews se estaria “disposto” a assinar o pacto até o final do ano caso o Mercosul concorde em incluir essas mudanças, Macron respondeu: “Sim, porque convenceremos nossos agricultores e camponeses de que este acordo é bom para eles”. “Sou a favor de um protocolo adicional que permita cláusulas-espelho ou cláusulas de salvaguarda, que de alguma forma conciliem os nossos interesses”, explicou o presidente na entrevista subsequente no Palácio do Eliseu.

Segundo Macron, os agricultores europeus têm normas mais rígidas sobre o uso de produtos fitossanitários, portanto, se os países do Mercosul quiserem exportar seus produtos agrícolas para a UE, devem cumprir “as mesmas regras”. Além dessas “cláusulas-espelho”, um protocolo deve permitir “a ativação de uma cláusula de salvaguarda” para determinados setores caso o comércio acabe “desregulamentando repentinamente o mercado”, acrescentou. A Comissão Europeia, que negocia em nome da UE, alcançou um acordo comercial em dezembro com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas ainda não definiu qual mecanismo adotará para sua aprovação e ratificação pelo lado europeu.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Se ratificado, a UE, maior parceiro comercial do Mercosul, poderá exportar com mais facilidade carros, máquinas e produtos farmacêuticos, enquanto o bloco sul-americano poderá exportar mais carne, açúcar, soja, mel e outros produtos para a Europa.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias