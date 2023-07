França reforça mobilização policial e detém quase 500 pessoas em mais uma noite de protestos

Distúrbios acontecem após a morte de um jovem, de 17 anos, que levou um tiro no tórax ao se recusar a parar em uma barreira policial

EFE/EPA/YOAN VALAT Diversas cidades tiveram protestos; carros e objetos domésticos foram queimados



A França mobilizou nesta sexta-feira, 30, blindados e 45 mil policiais para conter os protestos provocados pela morte de um jovem, de 17 anos, baleado por um policial, que continuaram pela quarta noite, embora com menos intensidade, resultando em quase 500 detidos. Na véspera do funeral de Nahel, o presidente Emmanuel Macron reforçou as medidas de segurança e apelou diretamente aos pais dos menores que participaram das três noites de protestos anteriores. O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, anunciou a mobilização de 45 mil agentes no país e autorizou a mobilização de unidades blindadas da gendarmaria, corpo militar que tem competências de segurança pública. A noite, no entanto, voltou a trazer destruição, saques e lançamentos de projéteis contra as viaturas da polícia, que respondia com gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Por volta das 02h30 locais, o ministro anunciou que 471 pessoas haviam sido detidas, mas ressaltou que a violência era de menor intensidade. Os distúrbios começaram na última terça-feira, 27, no subúrbio de Paris, e se espalhou pelo país após a morte de Nahel, atingido por um tiro à queima-roupa disparado por um policial durante uma blitz em Nanterre, a oeste da capital francesa. Na noite de quinta-feira, 29, dia de maior tensão, terminou com a detenção de 875 pessoas e 249 agentes feridos, assim como 492 prédios atacados e 2.000 veículos incendiados.

*Com informações da AFP.