Vencedor do Oscar por ‘Pequena Miss Sunshine’, Alan Arkin morre aos 89 anos

Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Ator também ganhou um Tony por apresentação na Broadway



O ator americano Alan Arkin, vencedor do Oscar em 2007 por “Pequena Miss Sunshine”, morreu aos 89 anos nos Estados Unidos, informou sua família nesta sexta-feira, 30. A causa da morte não foi informada. “Um esposo, pai, avô, bisavô amoroso, foi amado e sua ausência será profundamente sentida”, expressaram Adam, Matthew e Anthony, filhos de Arkin, que também trabalham na indústria do entretenimento. Com seis décadas de trajetória no cinema e televisão, conquistou, além do prêmio da Academia, um Tony por sua atuação na Broadway em 1963, com a obra “Enter Laughing”. Arin tinha como marca seu humor ácido, com o qual construiu uma trajetória versátil nas telas, enquanto se interessava também por música. Após o anúncio de sua morte, as redes sociais foram tomadas de mensagens de pesar. “Minha experiência de trabalho com Alan foi um das mais memoráveis. Sentiremos muito sua falta”, escreveu, no Instagram, o ator americano Michael Douglas, com quem protagonizou a série “O método Kominsky”. “Foi um privilégio trabalhar com ele em ‘O último unicórnio'”, tuitou a atriz Mia Farrow. “Muito triste”, escreveu o cineasta Rob Reiner.

*Com informações da AFP