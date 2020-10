França registra mais 29.837 casos de Covid-19 e se preocupa com segunda onda

Apesar da redução, o boletim de hoje é o terceiro com mais casos confirmados

EFE/EPA/IAN LANGSDON Nas últimas 24 horas foram notificadas 85 mortes provocadas pela Covid-19



A França registrou neste domingo mais 29.837 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que representa queda com relação a véspera, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país. Ontem, a França alcançou a maior marca de contágio desde o início da pandemia, com 32.427 notificações. Apesar da redução, o boletim de hoje é o terceiro com mais casos confirmados. O total, com isso, sobe para 897.934.

Nas últimas 24 horas foram notificadas 85 mortes provocadas pela Covid-19 no território francês, o que eleva a quantidade de óbitos desde o início da propagação do novo coronavírus para 33.477. O índice de positivos para testes realizados voltou a subir, para 13,2%, o que significa 0,1% a mais do que na véspera. Ao todo, 7.530 pessoas foram hospitalizadas nos últimos sete dias, o que também representa aumento na comparação com ontem. O número de pessoas internadas em unidades de terapia intensiva é de 1.343, 45 a mais do que neste sábado. Atualmente, há 1.750 focos de contágio identificados, também quantidade maior do que a véspera, que foi de 1.722.

De todos os 101 departamentos da França, apenas um apresenta baixo índice de propagação do novo coronavírus, enquanto 86 estão em situação considerada elevada. Neste fim de semana, foi iniciado um toque de recolher de 21h às 6h (hora local), que durará ao menos quatro semanas, em nove grandes regiões metropolitanas da França, entre elas, Paris. A medida é uma tentativa das autoridades locais de reduzir a velocidade do contágio e também melhorar a situação nos hospitais, que começam a entrar em alerta de saturação.

*Com informações da Agência EFE