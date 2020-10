França é único país em que iPhone 12 virá com fones de ouvido; entenda o motivo

Apesar de conter o acessório na caixa, o plugue da tomada para carregador não será comercializado em nenhum país

Technews iPhone 12 não terá fones de ouvido e carregador na caixa



Na última terça-feira, 13, a Apple anunciou o lançamento da nova linha de celulares do iPhone 12. A maior novidade é a ausência de fone de ouvido e carregador na caixa do produto. De acordo com a empresa, a medida visa reduzir impactos ambientais, levando em consideração que o consumidor já teria os acessórios em casa. Porém, nem todos os países seguirão essa determinação. Na França os fones de ouvido serão vendidos junto com o celular, segundo descrição do produto no site oficial da loja.

Mas qual seria o motivo da mudança? De acordo com o portal MacRumors, a decisão pode estar ligada à lei francesa que obriga as fabricantes a oferecer um kit viva-voz para proteger crianças de menos de 14 anos de danos causados por ondas eletromagnéticas. A legislação se baseia no princípio da precaução, já que a exposição do cérebro em desenvolvimento a essas ondas gera riscos à saúde. O descumprimento da lei poderia custar à empresa uma multa de 75.000 euros (R$ 495.345 na cotação atual).

Além do iPhone 12 (que terá as versões mini, Pro e Pro Max), as embalagens vão incluir um cabo USB-C/Lightning. Em território francês as caixas também terão fones de ouvido compatíveis com a entrada Lightning. O plugue de tomada para o carregador não acompanhará o celular em nenhuma localidade.