Freira brasileira morre afogada ao tentar salvar companheiras em praia

Tragédia aconteceu durante um passeio comunitário em uma praia da Sicília, no sul da Itália

Reprodução Vatican News

A agencia de noticias oficial do Vaticano, Vatican News, comunicou nesta quarta-feira (13) a morte da freira brasileira Nadir Santos da Silva, de 45 anos. Ela morreu afogada após tentar salvar outras irmãs da congregação, da qual era líder local, durante um passeio comunitário em uma praia da Sicília, no sul da Itália.

Na publicação, a Vatican News, afirmou que Nadir e as outras irmãs estavam em uma área rasa do mar quando foram surpreendidas por ondas fortes que as arrastaram. A freira conseguiu ajudar e salvar algumas companheiras, mas acabou perdendo as forças durante o resgate.

Umas das irmãs tentou salvar Nadir, mas a brasileira já estava inconsciente e não resistiu.

“A Irmã Nadir não era uma pessoa de meios-termos. Era uma mulher incapaz de se contentar com o medíocre, sempre em busca da plenitude e recusando qualquer forma de superficialidade. Sua busca por Deus foi sincera e marcada pela autenticidade”, afirmou o mosteiro Bruno em homenagem a Nadir.

Nascida no interior da Bahia, Nadir viveu uma vida distante da fé antes de ingressar a vida religiosa, chegando a se definir como punk e anarquista. Ela teve uma trajetória marcada por uma profunda transformação espiritual, que a levou à vida consagrada, assumida com intensidade e senso de propósito. Como lema pessoal, escolheu uma frase de São João Paulo II: “O amor me explicou tudo”.