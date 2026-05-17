Trump volta a ameaçar Irã por acordo: ‘Não sobrará nada’

O republicano fez publicação na rede Truth Social cobrando ação de Teerã

Andrew Caballero-Reynolds / AFP Trump tem estabelecido prazos ao Irã reiteradamente



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã neste domingo (17) em meio a um frágil cessar-fogo no confronto que ocorre há três meses entre Washington, Tel-Aviv e Teerã.

“Para o Irã, o relógio está correndo, e é melhor eles se mexerem, rápido, ou não sobrará nada deles. O tempo é fundamental!”, escreveu o republicano em uma postagem na Truth Social, em referência à falta de ação dos líderes iranianos.

Trump tem repetidamente estabelecido prazos para Teerã, mas acaba voltando atrás, enquanto as tratativas para um acordo de paz seguem em um impasse.

O Irã, por sua vez, tem se mostrado inclinado a escalar o conflito. Neste domingo, apresentadores de emissora estatal iraniana apareceram no ar segurando fuzis, e um deles atirou contra uma bandeira dos Emirados Árabes Unidos, que sofreu um ataque de drone em uma instalação nuclear.

O cessar-fogo com o Irã segue instável, e fracassaram os esforços diplomáticos voltados a uma paz mais duradoura. Enquanto isso, os combates se intensificaram entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, apesar de uma trégua em vigor no Líbano.