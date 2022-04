Francesa Lucile Randon, de 118 anos, foi reconhecida pelo Guinness World Records após a morte de japonês

NICOLAS TUCAT / AFP Freira francesa Lucile Randon é a pessoa mais celha do mundo, com 118 anos



O Guinness World Records reconheceu na segunda, 25, quem é agora a pessoa mais velha do mundo, após a morte da japonesa Kane Tanaka, que tinha 119 anos e 107 dias de vida. O título ficou com a freira francesa Lucile Randon, nascida em 11 de fevereiro de 1904, tendo, portanto, 118 anos e 73 dias de idade. Na juventude, Randon trabalhou como professora, governanta, e cuidou de crianças durante a Segunda Guerra Mundial; também passou 28 anos atuando com órfãos e idosos em um hospital em Vichy, antes de iniciar a vida religiosa em 1944 e passar a ficar a serviço da Igreja Católica.

Hoje, a irmã Lucile vive em uma casa de repouso na cidade de Toulon, no sudeste da França. Ela é parcialmente surda e usa cadeiras de rodas, mas gosta de manter a mente ativa. “Eles me acordam às 7 da manhã, me dão meu café da manhã e me colocam na minha mesa, onde fico ocupada com pequenas coisas”, relatou a freira ao Guinness World Records. A equipe de cuidadores do lar de idosos contou que ela ainda recebe uma taça de vinho todos os dias. “Sua taça de vinho a mantém e talvez isso seja seu segredo de longevidade. Eu não sei, eu não encorajo as pessoas a beberem uma taça de vinho todos os dias” disse um funcionário. O assessor da irmã Lucile, David Tavela, já afirmou que ela pretende superar a pessoa com a vida mais longa já registrada, a também francesa Jeanne Louise Calment, que viveu 122 anos e 164 dias e faleceu em 1997.