Frente ao avanço na Ucrânia, Putin facilita concessão de cidadania russa para todos os ucranianos

EFE/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN Vladimir Putin participa da cúpula dos Estados membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO)



O presidente russo, Vladimir Putin, assinou decreto nesta segunda-feira, 11, para facilitar o acesso à nacionalidade russa para todos os ucranianos. A simplificação, que até agora era aplicada apenas aos residentes dos territórios da Ucrânia ocupados pelas forças russas, agora se estende a todos os cidadãos do país eslavo. “Os cidadãos da Ucrânia, da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk dispõem do direito de solicitar a cidadania russa pela via simplificada”, aponta a determinação. Desde 2019, os cidadãos de Lugansk e Donetsk, territórios localizados no leste ucraniano, já contavam com a facilitação. Em 21 de fevereiro deste ano, estes territórios foram reconhecidos como Estados independentes, três dias antes do início da “operação militar especial” da Rússia que culminou na guerra na Ucrânia.

Em 25 de maio de 2022, a permissão de cidadania já havia sido ampliada aos aos moradores de Zaporizhzhia e Kherson, territórios com administrações pró-russas que manifestaram desejo de realizar referendos para a anexação ao território russo. Em 30 de maio, Putin também assinou um decreto para simplificar a concessão da cidadania russa aos órfãos e deficientes físicos ucranianos. A distribuição de passaportes para estabelecer influência sobre outros países não é novidade. Antes da Ucrânia, regiões separatistas localizadas na Geórgia e na Moldávia também foram alvo da mesma medida.